I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro incrementano i servizio per il controllo del territorio in occasione delle festività natalizie e in particolare in relazione alla vendita illegale di esplosivi e artifizi pirotecnici e per il rispetto delle norme anti-Covid.

Sono circa 200 i militari schierati in tutta la provincia, sono già stata effettuate numerose perquisizioni, più di 400 le persone identificate.

Nel corso delle operazioni per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti sono stati recuperati 300 grammi di droga, mentre negli esercizi commerciali e sui mezzi pubblici sono state sanzionate due persone che non hanno rispettato le norme anti-Covid.

(Unioneonline/s.s.)

