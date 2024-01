Le avevano accuratamente occultate all’interno di phon asciugamani a muro e in alcune canalette per fili elettrici delle loro celle nella colonia penale di Mamone. Ma le settanta dosi di marijuana non sono sfuggite ai tre i cani antidroga impegnati in un servizio di controllo, Artù (uno springer spaniel), Tobia (un labrador) e Krisna (un pitbull adottato dal canile “Qua la zampa” di Ossi).

Il blitz, mercoledì sera, è stato eseguito all’interno del plesso della Centrale del carcere di Lodè (nelle sezioni detentive e in vari altri locali), dal personale del Reparto cinofilo di polizia penitenziaria del carcere nuorese. L’operazione è stata coordinata dal comandante Francesco Dessì, con il segretario della Fsn Cisl, Giovanni Villa, che si è congratulato con gli agenti per il risultato ottenuto .

