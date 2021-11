Crescono i casi di coronavirus a Nuoro (41 i positivi e 16 persone in quarantena) e lo stesso sindaco sottolinea l’importanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni vigenti: "Dopo un lungo periodo in cui non abbiamo registrato aumenti particolari di contagi – scrive Andrea Soddu in una nota -, negli ultimi giorni abbiamo assistito a un incremento dei casi di positività in città. Questo ci ricorda, se ancora ce ne fosse bisogno, che il virus è sempre in circolazione”.

Il primo cittadino invita poi tutti “a vaccinarsi, l'unica strada per evitare il rischio di ripiombare nei tremendi periodi di restrizioni che abbiamo vissuto e che vorremmo lasciarci definitivamente alle spalle. Per questo mi appello alla coscienza e alla sensibilità di tutti perché si rispettino le regole e si tengano comportamenti responsabili".

