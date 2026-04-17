Antonio Melis, 39 anni, originario di Oliena, è stato rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros per scontare una condanna a 7 anni, 3 mesi e 22 giorni per il tentato omicidio del padre, Pasquale Melis, ex carabiniere in pensione di 69 anni.

I carabinieri della stazione di Oliena lo hanno accompagnato in carcere in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Sassari.

Il tentato omicidio risale al 2 febbraio 2024, a Torpè, quando Antonio Melis dopo avere minacciato il padre con un coltello, lo colpì più volte con una sedia, provocandogli gravi ferite alla testa.

In primo grado il gup del Tribunale di Nuoro, con rito abbreviato, riqualificò il reato da tentato omicidio a lesioni gravi e condannò il 39enne a 4 anni di pena.

La Procura fece ricorso e la Corte d'appello di Sassari riformò la sentenza di primo grado condannando Antonio Melis per tentato omicidio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata