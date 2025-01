È stato arrestato dai Carabinieri dopo che, con una bottiglia di alcolici in mano, ha provato a entrare nell’area dei festeggiamenti nonostante il divieto. All’alt ha dato in escandescenze e ha minacciato security e Vigili del fuoco. Così è scattato l’arresto. È successo a Nuoro, la notte di Capodanno, durante il concerto in piazza Vittorio Emanuele.

Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, i Carabinieri sono intervenuti per fermare un giovane che, in stato di ebbrezza, si stava comportando in modo violento. Inizialmente, il personale di sicurezza e, successivamente, i Vigili del Fuoco, hanno cercato di impedire l'ingresso del giovane, ma lui ha reagito con atteggiamenti minacciosi. A quel punto, i Carabinieri hanno arrestato il giovane con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno portato nella Caserma di via Sant’Onofrio, sede del Comando Provinciale di Nuoro.

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto che l’uomo si presenti alla Polizia Giudiziaria.

