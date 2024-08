Scoperta eccezionale domenica tra le dune della spiaggia di Capo Comino: grazie alla segnalazione di una coppia di turisti, Mauro e Ina, è stato scoperto il nido di Caretta caretta.

Ad annunciarlo la Presidente dell’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” Rita Deretta. Il ritrovamento ha messo in moto la rete regionale per la conservazione della fauna marina. La scoperta è stata confermata dall'intervento di Kira, un cane molecolare specializzato nella rilevazione di nidi di tartaruga marina e usato per la prima volta dall’Amp grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Sardegna, che ha segnalato con precisione la presenza delle uova.

Pur non facendo parte dell'Amp, Capo Comino rientra nelle competenze dell'area marina nell'ambito della rete regionale per la conservazione della fauna marina, e la segnalazione ha permesso un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l'area circostante il nido e per garantire la protezione delle uova.

© Riproduzione riservata