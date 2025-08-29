Capo Comino, nuovo tentativo di incendio nella pineta: turisti tedeschi spengono le fiammeGrazie all’uso di un estintore sono riusciti a domare il fuoco prima che si propagasse
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per la seconda volta in pochi giorni, la pineta di Capo Comino finisce nel mirino dei piromani. A evitare il peggio, ancora una volta, è stato il caso: una coppia di turisti tedeschi, di passaggio nella zona, questa mattina ha intravisto il principio di incendio e, grazie alla prontezza di riflessi e all’uso di un estintore, è riuscita a domare le fiamme prima che si propagassero.
Dopo aver contenuto il rogo, i due si sono precipitati al Moletto per chiedere aiuto e dare l’allarme. La segnalazione è giunta anche al sindaco Gianluigi Farris, che si è immediatamente attivato per coordinare le verifiche e gli interventi necessari.
L’episodio arriva a pochi giorni dal primo tentativo fallito di incendio, che aveva già spinto il primo cittadino a disporre la chiusura della pineta ai visitatori, come misura preventiva per tutelare l’area boschiva e ridurre il rischio di ulteriori attacchi dolosi.