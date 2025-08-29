Per la seconda volta in pochi giorni, la pineta di Capo Comino finisce nel mirino dei piromani. A evitare il peggio, ancora una volta, è stato il caso: una coppia di turisti tedeschi, di passaggio nella zona, questa mattina ha intravisto il principio di incendio e, grazie alla prontezza di riflessi e all’uso di un estintore, è riuscita a domare le fiamme prima che si propagassero.

Dopo aver contenuto il rogo, i due si sono precipitati al Moletto per chiedere aiuto e dare l’allarme. La segnalazione è giunta anche al sindaco Gianluigi Farris, che si è immediatamente attivato per coordinare le verifiche e gli interventi necessari.

L’episodio arriva a pochi giorni dal primo tentativo fallito di incendio, che aveva già spinto il primo cittadino a disporre la chiusura della pineta ai visitatori, come misura preventiva per tutelare l’area boschiva e ridurre il rischio di ulteriori attacchi dolosi.

© Riproduzione riservata