Una violenta rissa scoppiata durante la movida notturna è costata a quattro giovani residenti in un comune della provincia di Nuoro l’emissione di altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (Dacur) da parte del Questore di Nuoro, Salvatore Marazzita.

L’episodio aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine per riportare la situazione alla normalità.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di identificare gli autori della violenta rissa coinvolti e di raccogliere gli elementi necessari per l’adozione della misura di prevenzione personale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro giovani si sarebbero affrontati in mezzo alla strada con calci e pugni, provocando momenti di panico tra i presenti. Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dimostrata dai soggetti coinvolti, il Questore ha disposto nei loro confronti il Dacur, misura che vieta per un anno l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze del locale dove si sono verificati gli episodi di violenza.

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