Il Comune di Borore sarà beneficiario di due finanziamenti, uno pari a 80mila euro e l’altro di 145mila euro, concessi dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici per la costruzione di nuovi loculi presso il cimitero comunale.

Tali risorse sono inserite in due distinti programmi di intervento regionale che consentiranno all'amministrazione comunale sia di superare l’emergenza legata all’esigua disponibilità di posti salma, sia di programmare alcune importanti interventi di manutenzione ordinaria, necessari a tenere nel massimo ordine l’intera area del cimitero comunale.

"Siamo soddisfatti – afferma il sindaco di Borore Tore Ghisu - per la sensibilità e l’attenzione che l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha riservato, attraverso questi due importanti finanziamenti, al nostro Comune. Grazie ad essi, infatti, ora sarà possibile superare la situazione di difficoltà che si rischiava di avere, per via della ridotta disponibilità di posti salma, nonostante un primo intervento già realizzato alla fine del 2021".

Si punta inoltre a riqualificare quelle zone più vecchie del cimitero, che maggiormente necessitano di interventi adeguati.

"La cura per il cimitero – prosegue il primo cittadino - è sempre molto grande nel nostro paese. Per questo faremo in modo di porre in essere, inoltre, alcuni interventi manutentivi nelle zone storiche e più vecchie del cimitero, anche al fine di mantenere un elevato decoro di tutta l’area cimiteriale consono all’importanza del luogo, in sintonia con l’attenzione e i sentimenti dei nostri concittadini".

