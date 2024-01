Collegare concretamente le aziende agricole con il paese e con le strade statali e provinciali. I giorni scorsi la giunta comunale di Borore ha approvato il progetto esecutivo che vale 350mila euro, per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di diverse strade campestri, per favorire la mobilità dei pastori e coltivatori, titolari di numerose aziende agricole e ovili sparse nel territorio.

Si tratta di un importante intervento, interamente finanziato dall'assessorato regionale all'Agricoltura, richiesto dall'amministrazione comunale, che aggiungerà anche risorse dalle casse comunali.

«Un progetto che prevede diversi interventi di manutenzione sulle strade rurali, che versano in condizioni disastrose, impedendo di fatto lo svolgersi anche delle più normali attività agricole - dice il sindaco, Tore Ghisu - gli interventi riguardano in particolare le strade di Suerzu, di Martinaghe e di Uore. Interventi di riqualificazione saranno effettuati anche su altre strade rurali, tra cui quelle di Mura Furru e Figu. Una serie di interventi importanti che consentono di collegare diverse attività rurali e anche per riqualificare le campagne, oltre raggiungere con facilità diversi siti archeologici».

Intanto sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione di diverse strade comunali di notevole importanza, che versavano nel totale degrado. Tra queste anche quelle delle località di Tresnuraghes, Imbertighe, Nezzido, Ortu e Molinu, ma anche quelle di Cobercada, che collega Borore con la statale 129 Macomer-Nuoro, all'altezza di Bortigali.

Un intervento che faciliterà anche i percorsi turistici nelle aree archeologiche. Questi ultimi sono lavori portati a termine, grazie ad un finanziamento di 250mila euro concessi a suo tempo dalla Regione.

