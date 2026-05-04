L’uso crescente di bodycam, droni e fototrappole nella gestione della sicurezza urbana apre scenari operativi sempre più efficaci, ma anche interrogativi complessi sul fronte della protezione dei dati personali. È attorno a questo equilibrio che si svilupperà il convegno “Bodycam, droni e fototrappole – Prospettive future e sfide legali nella gestione della tecnologia per la Polizia Locale”, in programma domenica 11 maggio, dalle 09.30 alle 13.00 presso l’ExMe di Piazza Mameli a Nuoro.

L’iniziativa, promossa dal Comando della Polizia Locale del Comune di Nuoro, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Emiliano Fenu, del comandante della polizia locale del capoluogo barbaricino, Massimiliano Zurru, e dell’assessore Marco Canu, a conferma della collaborazione tra amministrazione e forze dell’ordine nella gestione moderna del territorio. Una giornata che vedrà intervenire Antonello Soro, già Garante per la protezione dei dati personali, chiamato a offrire una lettura aggiornata del quadro normativo e delle implicazioni legate all’impiego delle nuove tecnologie in ambito di sicurezza pubblica.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di Massimo Farina, docente di Informatica Giuridica all’Università di Cagliari, e Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata. I loro contributi permetteranno di approfondire il delicato rapporto tra efficacia operativa, semplificazione amministrativa e tutela della privacy.

L’attenzione sarà focalizzata su tre direttrici principali: l’evoluzione normativa e gli ultimi aggiornamenti legislativi; il corretto utilizzo dei dispositivi di sorveglianza, dalle bodycam ai droni; e l’analisi di casi pratici legati alle sfide quotidiane degli operatori di Polizia Locale. In un contesto in cui la tecnologia diventa sempre più centrale nella prevenzione dei reati e nella tutela del decoro urbano, il convegno si propone come un momento di confronto e formazione di alto livello.

L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria online tramite il sito istituzionale del Comune di Nuoro, e rappresenta un’occasione di approfondimento sia per gli addetti ai lavori sia per i cittadini interessati all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita pubblica.

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