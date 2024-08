Erano annunciati e sono arrivati, nel pomeriggio, i forti temporali localizzati in alcune zone del Nuorese. Tra le zone interessate, anche Bitti, dove la pioggia è caduta copiosa interrompendo un lungo periodo secco.

D’impatto, passata un’ora di acquazzone, lo scenario del sito archeologico di “Su Romanzesu”.

«Erano mesi che non pioveva da queste parti», dice Salvatore Delogu, della Coop Istelai, «diverse aziende del territorio sono in ginocchio. La pioggia di oggi non ha causato alcun disagio, anzi: ha arricchito il nostro sito».

Il sito di Romanzesu pieno d'acqua

Aggiunge Delogu: «All’interno dell’area è presento un tempio a pozzo, con un grande vasca cerimoniale che veniva utilizzata per venerare il culto dell’acqua. Rivederlo nel pieno della sua bellezza è stato emozionante, ma soprattutto ci ha permesso di rendere più suggestivi i tour».

Una combinazione perfetta per Romanzesu, dove da inizio estate è boom di visitatori: «Da giugno ad ora contiamo circa 2000 visite. Una media che ci riempie di orgoglio e va a confermare il trend dei 10.000 accessi all'anno» conclude soddisfatto Delogu.

