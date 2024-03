Un uomo di 83 anni della provincia di Nuoro ha guidato per tutta la vita senza aver mai conseguito la patente di guida, convinto di poterlo fare.

Questo è ciò che ha riferito agli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Bitti quando lo hanno fermato alla guida del suo motorino e gli hanno chiesto di esibire un documento di abilitazione alla guida.

L’uomo ha confidato agli agenti di essere convinto che non fosse necessaria la patente di guida per i veicoli di bassa cilindrata e per questo, da giovane, non aveva mai fatto l’esame. Ciò nonostante per decenni ha guidato veicoli per l’intera provincia senza problemi e senza che mai nessuno lo fermasse chiedendogli i documenti.

Per l’uomo è così scattata l’inevitabile la sanzione, accompagnata dal fermo del veicolo.

«La raccomandazione della Polizia Stradale – si legge in una nota della Questura - a tutti gli utenti della strada è quella del rispetto delle norme del Codice della Strada e di mettersi alla guida solo quando si è in possesso della patente di guida per evitare di incorrere in sanzioni».

© Riproduzione riservata