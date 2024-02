Sono stati aggiudicati i lavori per rivoluzionare il sistema fognario di Bitti. La gara d’appalto per gli interventi di “Rifacimento dei collettori fognari e relativi allacci nella rete urbana di Bitti” è stata assegnata da Abbanoa.

Bitti è stata stravolta, nel 2020, da un’alluvione costata la vita a tre persone.

I danni ai sottoservizi idrici e fognari erano stati ingenti: chilometri di condotte danneggiate e in alcuni casi sradicate dal sottosuolo. Abbanoa aveva creato una task force di tecnici per ripristinare la piena operatività delle proprie infrastrutture in tempi brevi.

Nonostante la rete fognaria fosse stata resa nuovamente operativa, serviva un intervento strutturale da realizzarsi attraverso i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile.

Ottenute le risorse, più di due milioni di euro, e le autorizzazioni a realizzare le opere, Abbanoa ha indetto la gara d’appalto, ora aggiudicata.

Le nuove condotte saranno realizzate lungo via Monte Zebio, via Arborea, via Bixio, via Brescia, Corso Vittorio Veneto e contrade, via Tolmino, via Oslavia, via Brigata Reggio, via Brigata Sassari, via Trento, via Papa Giovanni XXIII, via Sa Pineta, via Mameli, via Sicilia, via Roma, via Marconi, via Cavallotti, piazza Asproni e via Deffenu.

Complessivamente si tratta di circa due chilometri e mezzo lungo un tracciato, spiega Abbanoa, «studiato per eliminare l’interferenza con il reticolo idraulico delle acque meteoriche per evitare la commistione, in caso di piogge, tra le acque piovane e le acque nere delle fognature. Entrambe, quindi, avranno canalizzazioni differenti per evitare che abbondanti precipitazioni possano creare danni alla rete fognaria».

