A Bitti il Parco di Tepilora organizza un corso per formare guide ambientali da utilizzare nel vasto territorio che ricomprende la riserva di biosfera Unesco, Tepilora Rio Posada Montalbo. Si tratta di un’importante opportunità per gli amanti dell’escursionismo, che attraverso l’apprendimento di nozioni specifiche dedicate a questo interessante segmento del mercato delle vacanze, possono trasformare la loro passione in un’occupazione remunerativa.

«La finalità prioritaria del corso è quella di formare guide ambientali escursionistiche che sappiano fruire e valorizzare i beni naturalistici, ambientali, culturali e archeologici della Regione Sardegna – spiega il coordinatore della riserva di Biosfera Tepilora Rio Posada Montalbo, Giuseppe Ciccolini –, con focus specifico sui beni dei territori della nostra area di riferimento». Il corso avrà durata di 600 ore, ed è aperto ad un massimo di 25 partecipanti che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. Le lezioni si terranno a Bitti, in modalità mista con formazione a distanza e in presenza e saranno suddivise in nozioni di base (sicurezza, primo soccorso, Informatica e lingua inglese) e in nozioni tecniche (tra cui zoologia, botanica, meteorologia, cartografia).

«Grazie ad un finanziamento concesso alla nostra Riserva di Biosfera dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, componente del Comitato di gestione - prosegue Ciccolini - la quota di partecipazione al corso verrà quasi dimezzata. Il costo alla fine di dovrebbe assestare intorno ai 1350 euro. Le domande possono essere presentate fino al 10 aprile 2023».

© Riproduzione riservata