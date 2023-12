È attesa per venerdì 15 dicembre la “serata belviese”, che vedrà svolgersi nel capoluogo dell’omonima Barbagia una gara poetica alla presenza dei poeti Diego Porcu e Dionigi Bitti accompagnati dal canto a tenore de “su concordu sorgonesu”.

L’evento in programma per le 18,00 presso i locali del Centro di aggregazione sociale sarà promosso dal Comitato Sant’Agostino, Parrocchia, Comune e Centro commerciale naturale. Un tuffo nell’identità per Belvì, non nuova ad iniziative culturali, inaugurando il lungo fine settimana che vedrà svolgersi anche “Barbagia Adventure”, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17.

Dice Bachis Cadau, del comitato promotore: “L’ultima gara si svolse nel 2020, poi dovemmo interromperci per il Covid. Sarà un momento di crescita comunitaria. L’occasione per ritrovarci tutti assieme in piena ospitalità, accompagnati dal buon vino e dal cibo locale.”

Dalle 21 previste una cena sociale e l’intrattenimento con musica sarda e balli (Per info e contatti: 3467402408).

© Riproduzione riservata