Prima i messaggi sempre più insistenti, poi le lettere, in un crescendo di atti persecutori e minacce che hanno fatto scattare il Codice rosso, la nuova normativa di protezione per le vittime di violenza di genere.

Per questo un ispettore della polizia penitenziaria ogliastrino, in distacco nel carcere nuorese di Badu’e Carros, mercoledì è stato raggiunto da una misura restrittiva ed è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking, per lui è scattata la sospensione dal servizio.

Una vicenda su cui lavora dallo scorso gennaio la Procura della Repubblica, e la Questura di Nuoro a cui la vittima si era rivolta dopo essersi sentita minacciata dalle insistenze minacciose dell’uomo. Una vicenda delicatissima, con molti contorni da chiarire e ancora in divenire e su cui c’è il più assoluto riserbo.

