Traffico in tilt questa sera all’ingresso di Nuoro dove un’auto attorno alle 20 per cause ancora da accertare si è ribaltata.

Un incidente spettacolare con l’autista che è rimasto ferito. Trasportato dal 118 all’ospedale non è grave.

Il luogo dell'incidente a Nuoro (foto Ledda)

Sul posto gli agenti della Municipale e i vigili del fuoco. Lunghe code all’ingresso e all’uscita della città, il sinistro all’altezza dell’ex caciara poco prima del bivio per la Zona Industriale di Prato Sardo.

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata