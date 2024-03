Collaborazione da parte dei sindaci e delle comunità: è quanto ha chiesto ai 100 sindaci convocati nella sala riunioni della questura il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, durante il comitato per l'ordine e la sicurezza in corso in questo momento e che ha al centro della riunione proprio il tema degli atti intimidatori agli amministratori del Nuorese.

Ottana Oniferi e Lanusei, gli ultimi atti. Ma per Dionisi non c'è allarme: «Il Nuorese è il territorio con la più alta densità di presidi e forze dell'ordine».

Dionisi ha chiesto maggiore attenzione alla videosorveglianza, ma anche ad una collaborazione: «Cè bisogno di uno sforzo ulteriore da parte delle vostre comunità. Quindi l'invito, l'appello l'auspicio è proprio questo, mattiamoci tutti il massimo impegno ognuno di noi si assume le proprie responsabilità perché abbiamo tutti delle responsabilità in tema di sicurezza. Non è che la fa solo la polizia i carabinieri e la magistratura la facciamo tutti giorno per giorno con la nostra atteggiamento e capacità di sensibilizzare le comunità».

