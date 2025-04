Nella notte un attentato ha scosso la tranquillità della cittadina di Orosei, nel nuorese, dove ignoti hanno preso di mira l’abitazione di Efisio Roich, un dipendente comunale. L’incidente è avvenuto quando i malviventi sono entrati nel cortile della sua casa, al centro del paese, e hanno piazzato un ordigno esplosivo davanti alla porta principale dell’abitazione.

L’esplosione, che ha causato ingenti danni al portone d’ingresso, ha fortunatamente evitato vittime. Nonostante la violenza dell’attacco, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente dopo l’incidente, avviando le indagini per identificare i responsabili di questo gesto inquietante. Al momento, non sono chiare le motivazioni dietro l’attentato, anche se non si esclude che possa essere legato all’attività professionale.

