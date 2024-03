A poche ore dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi e allargato alla partecipazione dei cento sindaci della provincia di Nuoro che questo pomeriggio si svolgerà a Nuoro, con all’ordine del giorno il tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, il caso Ottana finisce in Parlamento. A darne notizia il segretario Regionale di Azione, Giuseppe Luigi Cucca.

«Azione di Calenda ha depositato alla Camera dei Deputati un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell’Interno - prima firma dell’onorevole Ettore Rosato - al fine di conoscere il motivo per il quale il Ministro non abbia avuto la sensibilità di venire immediatamente in Sardegna per portare la solidarietà alla popolazione di Ottana, dopo il gravissimo attentato subito nel palazzo comunale, né abbia partecipato personalmente alla riunione con i 100 Sindaci del territorio, prontamente convocata dal Prefetto di Nuoro».

«Con l’interrogazione in questione è stato chiesto anche quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare che abbiano a ripetersi i gravi atti intimidatori perpetrati verso le amministrazioni locali del territorio nell’ultimo periodo».

