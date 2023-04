Che la Cossatzu-Tascusì sia ridotta ad un paesaggio bellico è cosa nota a tutti, così come sono noti i disagi per coloro che continuano a percorrerla perché segnalata sulle mappe o all’oscuro sulla chiusura del tratto.

E mentre si attendono come una manna dal cielo i lavori per riportarla alla piena fruibilità, succedono spiacevoli equivoci come quello di ieri sera.

Intorno alle 16,00 una centaura veneta, in viaggio col marito ed una comitiva di appassionati, giunta in località "Genn’e Crobu", per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo, scivolando rovinosamente sul pietrame. Per lei una distorsione alla caviglia e dei sospetti traumi alla gamba.

Sul posto sono prontamente intervenuti, dalla vicina sede di Belvì, i volontari del 118 di Aritzo che hanno prestato i primi soccorsi alla ferita. Su indicazione delle centrale unica di soccorso, si è levato in volo dalla base di Olbia, anche l’elisoccorso Eco Lima 1, atterrato nei pressi dello Stadio del Vento alle 16.50.

Una volta espletate le manovre di carico della centaura, il velivolo è ripartito alla volta di Olbia, atterrando alle 17,30. La paziente, vigile e cosciente nonostante il forte spavento, è stata affidata alle cure dei sanitari del Giovanni Paolo II.

Presenti sul posto i carabinieri del radiomobile della compagnia di Tonara, che hanno coordinato i soccorsi sull'area, favorendo anche l'agevole recupero della moto.

