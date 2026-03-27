Un'esilarante pièce ormai collaudata, tra archetipi isolani e inattesa inclusività: questo sabato i Barbariciridicoli arrivano anche ad Aritzo, con lo spettacolo "Riuscirà Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera?" in scena alle 18 nell'Auditorium dell'Ite A. Maxia, in via Nuova 18.

Concepita grazie al consolidato lavoro drammaturgico del gruppo, sviluppandosi per improvvisazioni collettive su temi, situazioni e personaggi ispirati alla realtà e all'immaginario della Sardegna contemporanea, la vivace commedia vede protagonista la maschera di Tottoni Braghetta, tanto comica e bonaria quanto ignorante e maschilista, con grande ironia interpretata da Mattea Cherubini. Tottoni vorrebbe quindi conquistare l'avvenente e prorompente signorina Vera Passera (ruolo di Maddalena Solinas), fra sviluppi imprevedibili, equivoci e ribaltamenti, circondati da altri improbabili personaggi, come la Giudicessa di Giovanna Maria Marongiu e il cerimoniere, Roberto Piredda.

Con una comicità non di rado scorretta vengono però affrontate anche tematiche civili e sociali dell'attualità, come nell'uso del plurale inclusivo attraverso l'intera messinscena. Un divertimento garantito per il pubblico, coinvolto nelle sorti della vicenda grazie al ritmo incalzante, l'atmosfera paradossale e la decisa presenza scenica.

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