Un altro angelo volato in cielo. Francesco Gleboni, 10 anni non c'è più. Ucciso da suo padre Roberto, da quella mano che avrebbe dovuto proteggerlo da tutto e da tutti, e che invece lo ha portato via, insieme alla sua mamma Giusi, e alla sorella Martina, a cui era legatissimo. Strappato ai suoi compagnetti della quinta elementare dell'istituto comprensivo Maccioni Deledda.

Anche la scuola, come la città intera è sotto choc per la strage di via Ichnusa. La direttrice scolastica, Graziella Monni: «Abbiamo il cuore a pezzi».

