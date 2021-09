A 10 mesi dall'alluvione che ha sconvolto Bitti via agli interventi di pulizia dai detriti e ripristino dell'abitato, per un totale di un milione e 550 mila euro, da affidare alle ditte esecutrici entro novembre.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale a fine agosto ha firmato le convenzioni con la Protezione Civile e "considerato il carattere di urgenza ed indifferibilità delle opere, si è immediatamente attivato per l'affidamento, attraverso tecnici esterni all'Ente, delle relative progettazioni" spiega il presidente dell'ente consortile Ambrogio Guiso.

CINQUE INTERVENTI – Nel dettaglio si tratta di cinque distinti interventi di ripristino idraulico e mitigazione del rischio idrogeologico. Il più corposo economicamente ammonta a 550mila euro e prevede "l'intervento di demolizione parziale di un fabbricato tra via Brigata Sassari e Via Deffenu, per mettere in sicurezza e stabilizzare il versante”. “Questo lavoro - continua Guiso - mira alla sicurezza delle abitazioni a valle della scarpata".

Con 400mila euro invece si eseguirà il ripristino del fondo del canale nella parte alta del paese, e la messa in sicurezza delle sponde con la pulizia dal materiale detritico vicino alle abitazioni, mentre altri tre interventi da 200mila euro porteranno al ripristino e alla messa in sicurezza di altre zone di Bitti.

A Funtana e Josso, sulla strada statale 389, si interverrà sulla condotta di attraversamento stradale e verrà fatta una canalizzazione verso il canale esistente. A sud del paese, oltre alla pulizia, saranno demolite le parti residue del vecchio canale con il ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo. Infine sul lato nord ovest è prevista assieme alla pulizia, anche la realizzazione di briglie di trattenuta del materiale detritico trasportato dalla corrente e di muri per la messa in sicurezza della strada.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata