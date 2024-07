C’erano proprio tutti. Avvocati amici, cancellieri, giudici e Procura questa mattina nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Nuoro alle 11, quando su iniziativa del presidente dell’ordine degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, e decisione del presidente del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, per un minuto tutte le udienze di sono fermate.

Un gesto spontaneo ricordato anche dal presidente. «Oggi - scrive il giudice - abbiamo sospeso le udienze per darci qualche minuto in cui ricordare in silenzio l'avvocato Davide Muledda, un uomo che il destino ci ha strappato improvvisamente via e che si è fatto benvolere da tutti, giudici e personale amministrativo dei quali sono chiamato a rappresentare un comune sentire, per il suo naturale garbo e il rigoroso, ma al contempo sereno, approccio al proprio ruolo, nel rispetto di quello altrui. In quel momento di silenzio, il pensiero di noi tutti è andato alla moglie, alla figlia e a tutti i familiari. È questo il vuoto più grande che è echeggiato. Ma non possiamo dimenticare che mancherà anche a questo palazzo la sua professionalità, il suo stile e tutto il tempo che avremmo voluto trascorrere con lui, che pensavamo fosse scontato e che invece non ci è spettato».

