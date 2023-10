Stavano tornando dal carcere di Lanusei, dove insieme avevano passato una lunghissima giornata di lavoro ed erano attesi nella casa circondariale di Badu'e Carros. Ma il viaggio di ritorno di Peppino Fois, assistente capo coordinatore nel carcere nuorese, e della direttrice dell'istituto, Patrizia Incollu, si è interrotto improvvisamente al chilometro 18 della statale 389, in territorio di Mamoiada.

La loro auto, una Volkswagen Passat, si è scontrata frontalmente con il camion di un operaio di Fonni. L'agente, 52 anni originario di Illorai, è morto nonostante diversi tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118. La dirigente del carcere invece è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Francesco, dov'è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Erano circa le 17 e 30, quando la Volkswagen condotta da Fois stava viaggiando in direzione di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il mezzo pesante, un camion di movimento terra che procedeva in direzione opposta, condotto dal fonnese Bruno Loche, stava svoltando per immettersi nel piazzale del distributore di benzina all'altezza di Janna 'e Ferru.

L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo, dopo una manovra disperata della Passat per deviare la traiettoria che non è riuscita, con l'auto che si è infilata sotto il Tir: l’impatto è stato violentissimo.

