Prosegue l'impegno del Rotary nel sostenere gli studenti macomeresi, alle prese con le tante difficoltà della didattica a distanza per via dell'emergenza sanitaria. Questa mattina il presidente del Club, Angelo Serra, insieme ad alcuni soci ha consegnato agli studenti dell'Istituto tecnico Satta cinque tablet da destinare all'apprendimento a distanza. Presenti all'incontro il dirigente scolastico Massimo Depau e una delegazione di insegnanti e studenti.

L'iniziativa rientra nell'ambito di una convenzione umanitaria tra il Rotary International e l'Agenzia Governativa Americana USAID, impegnate nella lotta alla pandemia contro il Covid-19, a cui il Distretto 2080 Roma, Lazio, Sardegna ha aderito. "Il progetto, avviato fin dall'inizio della pandemia - spiega Serra - è giunto finalmente alla conclusione. L'attenzione del Rotary nei confronti delle nuove generazioni è molto forte, esse rappresentano infatti il futuro e la speranza per una società migliore basata sui valori di fratellanza, integrazione, condivisione e legalità. Ci auguriamo di ripartire presto in sicurezza anche con il programma 'Scambio giovani' che consente ai partecipanti di imparare nuove lingue, scoprire nuove culture per divenire cittadini del mondo". Soddisfatto il dirigente scolastico del Satta, Massimo De Pau: "In questo particolare e delicato periodo – afferma - il Rotary ha saputo cogliere la nostra esigenza, donando all'Istituto strumenti digitali da destinare ai ragazzi con difficoltà economiche e logistiche, offrendo loro un valido ausilio per lo studio e la didattica in presenza e a distanza".

