Una notte in freezer quella appena trascorsa, per la Sardegna. A certificarlo sono le temperature registrate dalla rete delle centraline del dipartimento meteoclimatico dell’Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

La località più fredda, tra quelle monitorate, è stata ancora una volta Villanova Strisaili, frazione di Villagrande, in Ogliastra, che ha fatto segnare 9,6 gradi sotto zero. Seguono Illorai (-8,1), Giave (-7,8), benetutti (-7,7), Ozieri (-7,1) e Sadali (-6,1).

Clima rigidissimo anche nella piana di Ottana, l’area che in Sardegna vive il più ampio sbalzo termico nel corso dell’anno: se in estate si viaggia verso i 40 gradi, nella notte appena trascorsa la colonnina di mercurio è scesa a -5,6.

Anche Cagliari ha sfiorato lo zero termico: i sensori di Pirri segnalano una minima a 0,2. La località più calda, tra quelle coperte dal sistema, è stata Stintino, con 7,1 gradi di minima.

L’ondata di freddo sembra comunque destinata ad attenuarsi. Già da domani, domenica, le temperature saranno in aumento, sia nei valori minimi che massimi. Tendenza confermata, in rialzo, per le giornate successive.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata