Dilaga in tutta la Sardegna. Una mobilitazione spontanea, senza firma. Durante la notte appena passata nuova ondata di striscioni e scritte per contrastare la legge sulle aree idonee.

In tantissimi centri dell’isola, da nord a sud, imperversano i segni eloquenti di un fermento che sta assumendo dimensioni regionali.

Il primo a far partire il segnale era stato il sindaco di Orgosolo apponendo il cartello di aree non idonee in tutti gli ingressi del comune barbaricino.

Le scritte sono accompagnate da una “R” con i quattro mori che dovrebbe essere riconducile ad un movimento spontaneo denominato Resistenza sarda.

