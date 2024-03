Nel primo fine settimana di marzo in Sardegna è tornata la neve, anche al di sotto dei mille metri.

Il Gennargentu è imbiancato. Ma i fiocchi bianchi nella tarda serata di ieri hanno fatto capolino anche nei centri abitati di Fonni, Desulo (945 metri sul livello del mare) e Tonara (910 metri).

Neve anche in Gallura sui monti del Limbara e a Genna Silana, oltre i mille metri nel comune di Urzulei, in Ogliastra. Nevicate anche durante la notte quando le temperature si sono abbassate. Ma stamattina, nonostante l’ingresso di forti raffiche di maestrale (a Bosa Marina le onde sono arrivate alla strada), la colonnina di mercurio ha segnato i due gradi e il manto bianco nelle strade si sta pian piano sciogliendo.

Torna la neve in Sardegna, fiocchi bianchi a meno di 1000 metri

A Fonni nelle prime ore del mattino l'amministrazione comunale ha dovuto mandare i mezzi del Comune nei punti più critici: incroci e strade in salita in prossimità di scuole, uffici e ambulatori. E hanno inviato i loro mezzi anche l'Anas e la Provincia di Nuoro per liberare alcune strade che sono tuttavia rimaste percorribili, come la Fonni-Desulo.

Le temperature tra oggi e domani sono ancora in risalita e la situazione dovrebbe migliorare già nelle prossime ore. Oggi nuova allerta della protezione civile per pioggia, forte vento e mareggiate in gran parte dell'Isola sino alla mezzanotte.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata