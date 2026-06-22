In Sardegna la domanda di mutui per l'acquisto della casa risulta stabile con una richiesta media, nei primi cinque mesi dell’anno, pari a poco più di 126.900 euro.

In calo l’età media dei richiedenti, che passa dai quasi 42 anni dei primi cinque mesi del 2025 ai 41 anni del 2026, mentre rimane stabile il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato a 183.675 euro.

È l’analisi pubblicata dall’osservatorio di facile.it. «Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai sardi, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi da meno dell’1% al 5,9% del totale».

L’andamento provinciale. Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Sardegna nei primi cinque mesi del 2026 emergono differenze a livello locale. Cagliari è la provincia sarda dove tra gennaio e maggio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (133.842 euro), seguita da Sassari (123.313 euro) e Nuoro, con 113.753 euro. Chiude la classifica regionale la provincia di Oristano, dove la cifra media richiesta nei primi cinque mesi dell’anno è stata pari a 111.870 euro.

«Quando sì è alle prese con la richiesta del finanziamento è importante non limitarsi a guardare il tasso», spiegano gli esperti «le variabili sono tante e l’intervento di un consulente esperto può essere di aiuto per identificare la soluzione più adatta».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata