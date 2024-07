Qualcosa non quadra nella linea della Regione sull’eolico. In un video, diffuso all’indomani dell’approvazione della legge 5, la governatrice Alessandra Todde dichiarava con fermezza che la moratoria avrebbe bloccato tutte le opere a prescindere.

Giovedì, in un comunicato, ha specificato invece che non blocca gli interventi autorizzati e per i quali i lavori sono iniziati precedentemente all’approvazione della norma. In assenza di numeri certi, a giudicare dai movimenti in atto nel porto di Oristano e degli interventi sulle rotatorie di molte strade per favorire il passaggio dei maxi tir, proprio pochi non devono essere.

Il video

A moratoria appena approvata, Todde ha annunciato il blocco totale. «La domanda che ci viene fatta spesso è: che cosa succede delle autorizzazioni che sono state già date? Queste autorizzazioni sono temporaneamente sospese», risponde in un video. «Non si può dare avvio all’inizio lavori. Questo fino a quando non avremo definito quello che è l’ambito operativo per quanto riguarda le nostre aree idonee. Che cosa succederà dopo? Vedremo se le autorizzazioni di questi impianti ricadono nelle aree che abbiamo definito oppure se sarà necessario fare degli aggiustamenti».

Il comunicato

Nel comunicato diffuso l’altro ieri subito dopo l’incontro con l’Anci, ha rimodulato la prima versione dell’interpretazione della legge, dandone un’altra. In sostanza, Todde sostiene che la norma «pone sul territorio sardo il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili e si applica pure laddove sono in corso, alla data di entrata in vigore della legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto che, da quando ci siamo insediati, non sono state rilasciate nuove autorizzazioni né a livello regionale né a livello nazionale». Non è tutto: «La nostra legge transitoria di salvaguardia non blocca - e non avrebbe potuto bloccare - le opere già autorizzate e per le quali i lavori sono iniziati precedentemente alla sua approvazione. Quindi, lo ribadisco ancora una volta: la legge 5 è efficace per quanto riguarda il blocco di tutte le iniziative per le quali i lavori non avevano già avuto inizio precedentemente alla sua entrata in vigore». E ancora: «Va chiarito, inoltre, che gli impianti non bloccabili - quelli, cioè per i quali i lavori erano già iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova legge - sono solo una minima parte di quelli per i quali è pervenuta una richiesta di autorizzazione. La stragrande maggioranza è stata di fatto bloccata dalla legge 5. Fatti, non parole. Leggi e non supposizioni».

