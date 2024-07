Ventinove campioni analizzati, sei fuori dai limiti di legge. In Sardegna il 21% dei punti campionati risulta inquinato. Secondo i dati forniti stamattina da Goletta Verde, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Olbia, almeno 3 i punti fortemente fuori norma per aver superato di almeno il doppio: la spiaggia di Calamosca a Cagliari, la foce del San Giovanni (presso via Garibaldi) ad Alghero, e la foce del rio Cuggiani a San Pietro a Mare, nel comune di Valledoria.

Inquinati risultano la foce del Rio Foxi a Quartu Sant’Elena, del fiume Cedrino e il tratto di mare dei Bastioni Cristoforo Colombo, presso la Tore Sulis, ad Alghero. Il dato, ha rilevato Goletta Verde, risulta «in lieve peggioramento e si riscontrano forti criticità nelle foci dei fiumi e nel punto di Calamosca. Un dato che preoccupa: la spiaggia, tra le più frequentate a Cagliari, necessita di «soluzioni rapide e concrete».

