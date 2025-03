Poco meno di 5.000 abitanti (sono 4.718 i residenti), ma oltre 2 milioni di euro di multe. È il dato, relativo al 2024, registrato dal Comune di Monastir: quasi 2,4 milioni, il secondo in tutta la Sardegna dietro soltanto Cagliari. Numeri altissimi, dovuti in buona parte – ovviamente – all’autovelox posizionato al chilometro 19,4 della 131, direzione Cagliari, che fa regolarmente “strage” di automobilisti che superano i limiti di velocità.

L’analisi è stata condotta da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Nell’Isola, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia hanno superato i 7,3 milioni di euro, in aumento di quasi l’1% rispetto al 2023. Cagliari al primo posto, con quasi 4,2 milioni di euro da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. Sassari è a 2,1 milioni di euro, Nuoro 900.000 euro, Oristano “appena” 115.000.

Facile.it ha calcolato anche il valore di "multa pro capite": è il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti. Va specificato, però, che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 28,3 euro, si trova ancora una volta il comune di Cagliari. Segue al secondo posto il comune di Nuoro, con un valore pro capite pari a 26,8 euro. Sul gradino più basso del podio si trova Sassari (17,6 euro). Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Oristano, con un valore di multa pro capite pari ad appena 3,8 euro.

Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, dopo Monastir, al secondo posto figura Palau: 4.113 abitanti, quasi 186.000 euro di incassi da multe stradali. Al terzo si posiziona Golfo Aranci, 2.375 abitanti e 125.000 euro di sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

