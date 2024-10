L’appello ai sardi a partecipare alla mobilitazione di mercoledì 2 ottobre a Cagliari per sostenere la Pratobello 24. Arriva da Davide Meloni, in rappresentanza dei comitati che hanno promosso l’iniziativa.

«Vi aspettiamo in via Roma, davanti al Palazzo del Consiglio regionale, per consegnare i plichi con oltre 210.000 firme al Consiglio regionale. Sarà una grande festa e la dimostrazione di ciò che vuole il popolo sardo per la propria terra», dichiara Meloni.

