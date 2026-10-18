Meteo, allerta gialla in Sardegna: forti temporali in arrivo nella notteAvviso di criticità ordinaria della Protezione civile per la zona Flumendosa-Flumineddu
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Allerta gialla in Sardegna per rischio idrogeologico legato ai temporali. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria valido dalla mezzanotte alle 6 di domani lunedì 19 ottobre 2026 per l’area di allerta Flumendosa-Flumineddu.
L’avviso riguarda il rischio di possibili conseguenze provocate dai temporali, con particolare attenzione alle aree attraversate da corsi d’acqua e ai punti più esposti agli allagamenti.
La Protezione civile chiede di dare la massima diffusione alle indicazioni di sicurezza rivolte alla popolazione, invitando i cittadini a mantenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e sulle eventuali disposizioni delle autorità locali.
In presenza di temporali, la prima indicazione è quella di restare nelle proprie abitazioni, quando possibile. Chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra dovrebbe raggiungere i piani superiori, soprattutto se la zona è esposta al rischio di allagamento.
Gli spostamenti in automobile devono essere limitati ai soli casi di effettiva urgenza. Anche percorsi abituali possono diventare pericolosi in caso di piogge intense e improvvisi accumuli d’acqua.
Particolare attenzione deve essere prestata ai corsi d’acqua: è vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo. Occorre inoltre evitare di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi, così come attraversare sottopassi che potrebbero essere allagati.
La raccomandazione è di seguire esclusivamente le informazioni ufficiali diffuse dalla Protezione civile e dalle strutture territoriali, attenendosi alle indicazioni sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire.