«Nell’oceano atlantico e nel mar Mediterraneo è in corso un’ondata di calore marina». L’immagine del giorno sul sito di Copernicus, il programma dell’Unione europea per l’osservazione e il monitoraggio delle Terra, riguarda anche la Sardegna. In particolare il mare attorno all’Isola che sta diventando sempre più caldo.

La mappa pubblicata, ripresa dal satellite, per la precisione mostra l’anomalia della temperatura misurata sulla superficie del mare aggiornata a maggio 2026.

Alla fine del mese «diversi paesi dell'Europa occidentale hanno registrato temperature superiori alla media». Nello stesso periodo anche ampie zone dell'oceano Atlantico e del mar Mediterraneo hanno registrato «temperature superficiali del mare superiori alla media», questa la considerazione che accompagna la grafica.

La mappa che indica il riscaldamento del mare (Immagine Servizio Marino Copernicus)

Nella mappa, le aree in rosso e rosso scuro indicano acque più calde della media: si estendono lungo le coste settentrionali e occidentali della Francia e in alcune zone del Mediterraneo occidentale, «con anomalie superiori di 5 gradi rispetto alle temperature usuali per questo periodo dell'anno».

Il mare attorno alla Sardegna non arriva ai toni più scuri ma presenta un colore che indica temperature tra i due ed i tre gradi sopra la media stagionale.

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