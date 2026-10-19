Il Comune ha messo a concorso diverse borse di studio per gli studenti residenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026.

Le domande devono essere presentate tramite attraverso un modulo on line entro le 13 del 30 ottobre. Il Comune vuole dare un sostegno concreto ai giovani del paese che hanno appena concluso il percorso degli studi della scuola superiore.

L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessora alla pubblica istruzione Stefania Erdas, ha aumentato il budget delle borse di studio comunali portandolo da 2500 euro a 5500 euro per i diplomati: «Vogliamo riconoscere – spiega Stefania Erdas - il merito e sostenere i giovani nel percorso verso il futuro perché ogni traguardo raggiunto dalle nostre ragazze e i nostri ragazzi è motivo di orgoglio per tutta la comunità».

Inoltre la giunta comunale ha già individuato i criteri per assegnare le borse di studio e in caso di parità la precedenza sarà data agli studenti iscritti all’Università per l’anno accademico 2026/2027 e in caso di ulteriore parità la precedenza sarà data al candidato più giovane all’anagrafe.

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