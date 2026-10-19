Permettere il transito di pedoni in sicurezza e senza pericoli. Per questo motivo la giunta comunale ha deliberato la creazione di un nuovo attraversamento pedonale in via Santa Severa.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «Come amministrazione – spiega il primo cittadino – abbiamo deliberato l'utilizzo delle risorse per il completamento delle opere principali nella via Santa Severa e Convento. Con tali risorse potrà essere previsto, tra le altre cose, un nuovo attraversamento lungo i vecchi passaggi a livello di Santa Severa per consentire il transito in sicurezza da e verso la via Sardegna e Piemonte. Così continuano le opere di riqualificazione urbana e sicurezza stradale nel nostro paese».

E per garantire la sicurezza dei pedoni sono stati creati diversi attraversamenti rialzati in via Roma all’altezza dell’ospedale, in via Villacidro e in via Po e già in precedenza era stato istituito un attraversamento pedonale rialzato in via Trento.

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