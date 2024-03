Una famiglia – padre, madre e figlio piccolo – ha perso l’orientamento oggi durante un’escursione al canyon di Piscina Irgas, in territorio di Villacidro.

Sul posto per soccorrerli è intervenuto l’elicottero Drago 144 dei Vigili del fuoco.

L’uomo ha contattato i soccorsi e dato le coordinate in cui si trovavano, alle 17 è partito l’intervento dei Vigili del fuoco che, oltre all’elicottero, hanno inviato sul posto una squadra del distaccamento di Iglesias e una squadra speleo alpino fluviale.

Le operazioni sono state rese molto complicate dalle forti raffiche di vento che si incanalavano nel canyon, sono stati necessari due voli per riportare la famiglia al sicuro. Il primo con mamma e bambino, il secondo con il padre. Per fortuna erano tutti in ottima salute, solo del comprensibile spavento.

