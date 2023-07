Operazione antidroga a Villacidro.

I Carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni, ben noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso nella propria auto di 101 grammi di cocaina in un involucro di cellophane termosaldato e 895 euro in banconote di piccolo taglio.

A quel punto i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del fermato: già mentre si stavano avvicinando, i militari hanno visto la suocera del fermato gettare qualcosa da una finestra nel giardino sottostante. Si trattava di un bilancino elettronico di precisione e di un involucro contenente 2 grammi di cocaina.

In casa sono stati poi trovati altri 1800 euro in banconote di vario taglio. Il 26enne è stato arrestato e portato a Uta.

L’operazione dei carabinieri è frutto di una intensa collaborazione con i residenti della zona. Gli abitanti delle palazzine di via Corterisoni si erano accorti da tempo di uno strano via vai di tossicodipendenti e personaggi noti per vicende legate allo spaccio. Gli uomini del Norm della Compagnia di Villacidro hanno acquisito una serie di informazioni e dopo poco tempo si sono accorti che il traffico di droga aveva raggiunto livelli allarmanti.

