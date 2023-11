Un autotrasportatore di 52 anni di Villacidro, fermato alla guida di una Peugeot, aveva 1,95 grammi di alcol per ogni litro di sangue: ha sforato di quasi quattro volte la soglia di legge. È solo uno dei cinque denunciati, con ovvio ritiro della patente, nell’ambito dei controlli effettuati ieri sera a Guspini, Arbus e Villacidro (appunto) dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri della zona, supportati dai colleghi delle stazioni dei vari centri. L’obiettivo era il contrasto alla guida in stato di ebrezza, anche alla luce dei numerosi incidenti mortali che si stanno registrando sulle strade sarde. Sono stati fermati in tutto 109 veicoli e identificate 150 persone.

L’autotrasportatore ha fatto registrare il record della serata all’etilometro. Ma di poco. Perché si è “fermato” a 1,93 il risultato del test su un disoccupato di 50 anni del paese, che guidava una Panda. Un compaesano artigiano di 50 anni, al volante di una Bmw, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,38. Esito 1,42 per un allevatore di Guspini, 56 anni, che era a bordo di un Ford Transit. Mentre ad Arbus è finito nei guai un operaio di 26 anni: guidava una Panda e l’etilometro ha segnato 1,51.

Nell’ambito dei controlli è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per consumo di stupefacenti nei confronti di un operaio di 42 anni di Guspini e di un coetaneo di Villacidro: avevano modiche quantità di stupefacenti.

