Si chiamava Alessio Marras, 30 anni, il motociclista morto questo pomeriggio sulla strada provinciale 62, in territorio di Sardara.

Il giovane, originario del paese, stava viaggiando a bordo della sua Ducati Monster quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ed è scivolato per diversi metri prima di andare a schiantarsi contro il guardrail all’altezza del chilometro 1. Marras, secondo quanto ricostruito, stava viaggiando verso San Gavino.

L’impatto con il metallo è stato fatale. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori del 118: per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il corpo del ragazzo è stato restituito ai familiari. Sequestrata la moto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

