Intimidazioni, sopraffazioni, oppressione fisica e psicologica con continui insulti e offese. Ieri l’ultimo grave episodio: minacce di morte al telefono.

Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Villacidro, coadiuvati dai colleghi dell'aliquota radiomobile della locale Compagnia, per persecuzioni nei confronti della propria ex compagna, avvenute in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.

Nel pomeriggio di ieri il 53enne ha continuato a minacciare di morte al telefono la donna. Che, avendo capito la gravità della situazione, ha chiamato i carabinieri.

L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata