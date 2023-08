Un tronco usato come ariete contro il portone di casa di un compaesano. Non solo: con in mano della diavolina e un accendino ha minacciato di incendiare l’abitazione del 67enne.

Si è concluso con un arresto, questa mattina alle 6 a Villacidro, il blitz compiuto da un 27enne. Era in evidente stato di ebbrezza e ha messo in atto il comportamento con i conseguenti danni per motivi legati a futili dissidi personali.

Il giovane, dopo l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, è finito in manette per violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose e danneggiamento.

