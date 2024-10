Prima hanno faticato a trovare il terreno usato per coltivare migliaia di piante di marijuana, nascoste nella fitta vegetazione nelle campagne di Villacidro. Poi, ieri, i poliziotti della Squadra Mobile, notando i movimenti di alcuni furgoni, sono dovuti intervenire.

Nel blitz è stato fermato un 27enne della zona (la sua posizione ieri notte era ancora da chiarire), alla guida di un’auto, mentre chi si trovava nei camion è riuscito a scappare, facendo per ora perdere le sue tracce. Si tratterebbe di almeno quattro persone. A quel punto gli agenti hanno sequestrato tutto: circa settemila piante di marijuana. Una parte della droga era già essiccata e pronta per essere portata in qualche deposito-nascondiglio utilizzando i furgoni.

Le indagini vanno avanti per chiarire il ruolo del giovane accompagnato in questura, per la verifica del principio attivo e soprattutto per risalire a chi è fuggito durante l’operazione.

Matteo Vercelli​​​​

