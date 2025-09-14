I Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, con il supporto dei colleghi della Stazione di Gonnosfanadiga, hanno tratto in arresto due uomini del posto, un 32enne e un 20enne, entrambi già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari di San Gavino li hanno notati a bordo di un’utilitaria che procedeva con andatura incerta. L’eccessivo nervosismo dei due ha insospettito gli uomini dell’Arma che hanno fatto scattare un controllo e le perquisizioni, anche nelle abitazioni, in collaborazione con i militari di Gonnosfanadiga.

Così, presso l’abitazione del 32enne sono stati rinvenuti 165 grammi di cannabis, 3 grammi di hashish, una dose di cocaina, materiale per il confezionamento e 250 euro in contanti, mentre nel domicilio del 20enne i Carabinieri hanno trovato 3 grammi di ketamina suddivisi in dosi, 4 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e 305 euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i due arrestati sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline)

