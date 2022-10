Per l’incidente avvenuto a Sanluri, in via Matteotti, i carabinieri di Guasila hanno denunciato a piede libero un 40enne di Oristano residente in Svizzera.

Da quanto accertato, l’uomo – che con tutta probabilità era al volante in stato di ebbrezza – era fuggito. Alla guida di una Bmw era finito contro un’Audi A4 e due Ford Fiesta che erano regolarmente parcheggiate. Dopo lo schianto si era allontanato a piedi ma i militari lo hanno intercettato immediatamente. Si era poi rifiutato di sottoporsi alle verifiche etilometriche da parte dei carabinieri di Sanluri. E questo rifiuto per legge equivale a un’ammissione di positività.

