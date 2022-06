Ancora una truffa per via telematica e questa volta la vittima è una 38enne di Villacidro.

La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è qualificata come dipendente della Banca Intesa Sanpaolo e che l’ha indotta in errore inviandole un link per l’attivazione di una nuova carta bancomat. La 38enne, dopo aver attivato da remoto il documento informatico, ha permesso al truffatore, in modo involontario, di prelevare 1.000 euro a uno sportello Atm di Napoli, probabilmente con una carta clonata.

I carabinieri sono risaliti a due persone: uno è un 26enne indiano residente a Brescia ma di fatto irreperibile, l’altra è in via di identificazione. Il primo è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.

(Unioneonline/s.s.)

